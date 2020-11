Youp van 't Hek wil van Carré een kerk maken voor oudejaarsconference

Dat zei de cabaretier gisteravond aan tafel bij de dagelijkse talkshow BEAU. "Ik ben ook een beetje 'een geloof'. Een timmerman die bij mij thuis aan het werk was, die bood aan om een groot kruis op Carré neer te zetten. Dan zijn we een kerk en dan is men op 1 januari weer van mij af."

Volgens Van 't Hek zorgt het spelen van zijn cabaretvoorstelling voor dertig mensen voor een 'congres-achtig sfeertje'. "We hopen op 250 of 300 mensen in Carré. Dan kunnen mensen wat verder uit elkaar zitten, maar heb je nog een beetje een lach."

Volgens Van 't Hek wordt de aanvraag ingediend bij de veiligheidsregio. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan legt de cabaretier zich daarbij neer. "Als het niet gaat, dan gaat het niet."