'Richtprijs voor Tata Steel Nederland tussen de 7 en 8 miljard dollar'

IJMUIDEN - Tata Steel richt zich voor de verkoop van Tata Steel Nederland aan SSAB op een verkoopprijs van tussen de 7 en 8 miljard dollar (tussen de 6 en 7 miljard euro). Volgens de Indiase krant Business Today hebben twee senior bankiers aangegeven dat het boekenonderzoek in een vergevorderd stadium is en dat al in januari een bod van SSAB kan worden verwacht.

Tata Steel Nederland is winstgevend en past strategisch gezien goed bij de Zweedse staalgigant SSAB. De IJmuidense tak wordt door bankiers op tussen de 7 en 8 miljard dollar getaxeerd. Of SSAB dit ook daadwerkelijk wil betalen is nog maar de vraag. Het is mogelijk dat het concern een lagere prijs biedt gezien de huidige lastige situatie van de staalmarkt in Europa.

Tata Steel kocht de Europese tak van Corus voor 12 miljard dollar (10 miljard euro) in 2007. Deze entiteit, en dan voornamelijk de divisie in het Verenigd Koninkrijk, is echter verliesgevend geweest sinds de recessie in 2009.

Splitsing

Op het ogenblik worden de Engelse en de Nederlandse tak gesplitst omdat SSAB alleen geïnteresseerd is in het overnemen van de voormalige Hoogovens.