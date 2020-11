LIVE NH Sport: FC Volendam - Almere City

VOLENDAM - De ongeslagen serie van FC Volendam is inmiddels in de dubbele cijfers beland: tien duels op rij hebben de mannen van trainer Wim Jonk niet verloren. Vanavond wordt die reeks serieus op de proef gesteld, want koploper Almere City FC komt op bezoek. Om negen uur is de aftrap. Je kunt deze topper live op de radio volgen bij NH Sport.

Almere verloor slechts één keer deze competitie. Het was twee weken geleden wel een stevige tik, want sc Cambuur liet met een 7-2 zege zien dat de ploeg uit Friesland tot de topfavorieten voor promotie naar de eredivisie moet worden gerekend.

De andere Noord-Hollandse ploegen komen later dit weekend in actie. In NH Sport blikken we vrijdagavond vanaf 19.00 uur uiteraard ook nog even terug op AZ - Real Sociedad.

Verder besteden we onder aandacht aan de competitieduels FC Emmen - Ajax en Heracles Almelo - AZ. Je hoort trainer Sander van Dijk die met Hovocubo naar Noorwegen is afgereisd en zich hoopt te plaatsen voor de Futsal Champions League en Nederlands kampioen beachrace Ivar Slik komt voorbij. Dit en al het andere regionale (sport)nieuws hoor je van 19.00 tot 23.00 uur bij NH Sport. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.