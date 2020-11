Verdacht kopstuk cokebende Schiphol opnieuw opgepakt in Dubai

De aanhouding in Dubai werd verricht door een speciale politie-eenheid in Dubai op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Q. wordt verdacht van het opdracht geven tot diverse liquidaties, ontvoering, het leiding geven aan een criminele organisatie en witwassen.



"Met de aanhouding van Shurendy Q. is een belangrijke stap gezet in het onderzoek", zegt het OM in een persverklaring. "Hiermee is de oplossing van verschillende liquidaties een stap dichterbij gekomen, waarmee gerechtigheid wordt bereikt voor de slachtoffers en hun nabestaanden."



Er wordt al jaren gezocht naar Q. door de justitie op Curaçao en Sint Maarten. Justitie beschouwt hem als één van de drie leiders van de No Limit Soldiers (NLS), de bende die in 2013 de populaire politicus Helmin Wiels vermoordde.