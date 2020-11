Stroom uit golven weer een stap dichterbij: "Volgend jaar een kabel uit zee naar Texel"

BREEZAND - Nog even en het opwekken van stroom uit golfbewegingen kan eindelijk beginnen. In de Kooyhaven van Breezand is het installatieplatform voor het Slow Mill-project bij Texel te water gelaten. 'Golfstroom' is onderdeel van de doelstelling om het eiland zoveel mogelijk zelf van eigen stroom te voorzien.

De proefinstallatie van de slow mill ligt op 4 kilometer van de kust van Texel, helemaal geschikt gemaakt voor de ruige Noordzee. Uitvinder Erwin Croughs van Slow Mill: "We hebben een anker onder water. Daaraan zit een drijver onder water en een drijver boven water. Die twee bewegen ten opzichte van elkaar en die beweging zetten we om in elektriciteit."

Full scale

Het anker is twee jaar geleden vanuit Oudeschild naar zee gebracht. Een schaalmodel van liefst 50 ton, maar ook de zes meter lange drijver die nu nog in de Kooyhaven ligt is nog maar een schaalmodel. "We gaan dit systeem eerst testen op het installatieplatform en als het werkt, gaan we een full scale-model aansluiten en dan kunnen we volgend jaar een kabel naar land leggen om zo'n honderd tot honderdtwintig huishoudens van stroom te voorzien."

Taartjes bij het te water laten van het Slow Mill-station. Ook voor Port of Den Helder, de beheerder van de Kooyhaven, is het een feestelijk moment. Croughs is officieel de eerste huurder van het haventerrein. Michel Pater van Port of Den Helder: "Het is heugelijke dag. Dit is wat we willen, een bedrijf dat met energietransitie bezig is. We willen hier ook een waterstofstation en windenergie."

Golfpark

De Noordzeekust voor Texel is uitermate geschikt voor het proefproject, vertelt Croughs. "Je hebt er de beste golfbewegingen en we hebben geen last van vaarroutes." Als het allemaal werkt, hoopt Croughs alle Waddeneilanden, maar ook boorplatforms en ankerpunten en later alle Waddeneilanden en heel Noord-Holland, Groningen Friesland voorzien van golfparken met duurzame energie.