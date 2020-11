Mark Laan bereidt zich voor op Dakarrally: "Dit is een jongensdroom die uitkomt"

HEM - Het overlijden van een dierbare leerde de Westfries Mark Laan dat je je dromen niet moet uitstellen. Daarom doet hij dit jaar mee aan de zwaarste rally ter wereld: de Dakarrally. Deze week rondt het team de laatste voorbereidingen af voordat de truck op transport gaat naar Marseille. Mark is er bijna elke minuut mee bezig. "Dit is zo gaaf, dit is mijn jongensdroom."

"Vijf jaar geleden ben ik mijn zusje verloren", vertelt de brandweerman uit Hem. "Dan leer je dat het leven zomaar over kan zijn. Meedoen aan Dakar is iets wat altijd een droom van me is geweest en nu ga ik het doen."

"Bij de brandweer leer je altijd klaarstaan, je kunt inspelen op elke situatie en je kent de waarde van teamspirit. Het is een bepaald slag volk en dat maakt dat we een heel hecht team zijn." Dit jaar zit Laan als navigator in de cockpit van de racetruck en dat is wel andere koek. "Als navigator heb je de grootste verantwoordelijkheid het is echt een apart klusje: je moet de coureur aanwijzingen geven terwijl je de kaart afleest op snelheid, hoogteverschil, route en gevaar."

Hoewel de start van de rally voor 3 januari gepland staat, is deze week voor het team een van de drukste weken in de voorbereiding. De truck en de rest van het kampement gaat aanstaande maandag op de boot naar Marseille. "Er heerst natuurlijk een virus op de wereld, maar ik ben met een ander virus besmet: elke minuut van de dag zit mijn hoofd in de voorbereidingen."

Touwtjespringen en balletjes leggen

Twee keer per week rijdt Laan naar Hillegom om te werken aan de truck, maar hij is ook druk bezig met zijn persoonlijke voorbereiding. "ik was nooit zo'n sportman, maar ik ben nu elke avond aan het trainen." De race duurt in totaal vijftig uur en dat vraagt niet alleen om een fysiek sterke conditie, maar ook mentaal moet hij topfit zijn. "Als jij net een band hebt verwisseld in de hitte - wat een zware klus is - en je springt weer in de auto, dan moet je meteen weer scherp zijn."

Een bijzondere training gaat daaraan vooraf. "Mijn coach heeft allerlei oefeningen uitgewerkt om de combinatie van lichamelijke en mentale training te combineren. Dan moet ik eerst touwtjepringen en als ik buiten adem ben moet ik tien verschillende ballen op zes specifieke pionnetjes leggen: Het klinkt gek, maar je hebt het nodig, want met Dakar weet je nooit wat je tegenkomt."

Unicum

Zijn passie voor de autosport werd Laan met de paplepel ingegoten. "Ik keek Dakar altijd samen met mijn vader. Ik heb zelf aan autocross gedaan en daarna allerlei soorten rally's gereden." Hij heeft dus al flink wat meters gemaakt, maar één race staat nog open. "Dat dit gaat gebeuren is echt uniek, een onwijs gave jongensdroom."