Poseren voor felblauwe vleugels: Hilversum heeft een eigen selfiespot

De 'selfiespot' is het werk van de Hilversumse graffitikunstenaar Eric van der Vegt. De afgelopen week toverde hij de kale muur om tot een waar kunstwerk. Naast de vleugels waarvoor je een foto kunt maken, staat er ook twee levensgrote kleurrijke gezichten op de muur. Het kunstwerk wordt afgemaakt met een gedicht van de Hilversumse dichter Minke Maat.

Het tweetal is apetrots op de felgekleurde selfiespot. "Elke grote stad heeft wel zo'n plekje, maar omdat we nu niet kunnen reizen vonden we dat Hilversum ook een selfiespot moest krijgen. Zo geeft Hilversum je vleugels", zegt Minke. "We vinden het echt heel mooi geworden."

Het kunstwerk op de muur komt op voorspraak van buurtbewoners, die vonden dat de kale muur wel wat opgefleurd mocht worden.

Even zoeken

Wie een foto wil maken voor het kunstwerk moet overigens wel even zoeken. Het straatje in het centrum ligt nogal verborgen.