'Bermblokken' moeten West-Friese Berkmeerdijk veilig maken

OBDAM - Qua schoonheid is de Berkmeerdijk misschien wel één van de mooiste dijken in de regio. Maar toch is de West-Friese dijk de laatste jaren vooral negatief in het nieuws geweest door het aantal ongelukken. En dat terwijl het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de dijk juist veiliger wil maken.