Kersthuis van Ab en Anita is 'de Efteling van Zwanenburg'

ZWANENBURG - Zoals ieder jaar in aanloop naar de kerstdagen hebben Ab en Anita de Groot uit Zwanenburg hun huis en tuin uitbundig versierd. Ze zijn er dit jaar wel extra vroeg bij, vertelt het stel. "Normaal gesproken wachten we altijd tot na Sinterklaas. Maar nu met die corona hebben de mensen al zo weinig vertier. Daarom hebben we boel nu al versierd."

In de tuin van het echtpaar de Groot branden duizenden lichtjes, er staan twee enorme sneeuwpoppen en er hangen knipperende rendieren aan de muur van het huis. Ab de Groot is er zo'n twee weken mee bezig geweest. "Het was mooi weer dus ik kon lekker doorgaan", zegt de Zwanenburger. Het lichtspektakel is zo populair dat niet alleen Zwanenburgers, maar ook inwoners van buurdorpen een kijkje komen nemen."

Quote "Bij ons zal je geen stal met het kindje Jezus in de tuin vinden" Anita de groot

Hoewel hun voorliefde voor kerstversiering niet iets van de laatste jaren is, hebben ze sinds hun verhuizing naar Zwanenburg wel veel meer ruimte voor alle toeters en bellen. "Dit is ideaal. In deze grote tuin kunnen we veel meer kwijt dan voorheen in ons kleine tuintje."

Voor Ab en Anita betekent de kerstperiode vooral gezelligheid. Met religie hebben ze niks. "Je zal bij ons geen stal met kindje Jezus in de tuin vinden", zegt Anita lachend. "Ik hou gewoon van al die lichtjes en wil dat graag delen met andere mensen. Je ziet vooral de kinderen genieten." 'Verveelt nooit' Twee buurvrouwen die met hun honden langskomen, kijken vol bewondering naar het kersthuis van de familie De Groot. "Dit is toch schitterend. Het lijkt de Efteling wel", zegt een van de dames. "Ik loop hier drie keer op een dag voorbij. Het verveelt nooit, onze Zwanenburgse Efteling."