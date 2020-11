Handbalster Van Wetering verkast naar Odense

Van Wetering, die afgelopen winter onderdeel uitmaakte van de succesvolle formatie waarmee Nederland wereldkampioen werd, komt over van het Duitse TuS Metzingen. Voor die ploeg scoorde de Heerhugowaardse dit seizoen al 54 doelpunten in tien wedstrijden.

Van Wetering transfereerde in 2016 van SEW naar VOC, waarna ze in 2019 de stap naar Duitsland maakte. Bij Odense kan ze vanaf volgend seizoen vlieguren maken in de Champions League. De Noord-Hollandse komt in Denemarken veel landgenotes tegen. Tess Wester (eveneens afkomstig uit Heerhugowaard), Dione Housheer en Lois Abbingh staan namelijk ook op de loonlijst bij de toekomstige club van de hoekspeelster.