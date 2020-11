Man van scooter getrapt en beroofd op de Oostdijk in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een 19-jarige man is gisterochtend van zijn scooter getrapt en beroofd op de Oostdijk in Heerhugowaard. Tussen 9.30 en 9.45 uur reed hij in noordelijke richting, toen er ter hoogte van de Gemaalweg twee jongens op een blauwe scooter naast hem kwamen rijden. Ze trapten hem van zijn scooter en eisten zijn geld. De politie is op zoek naar getuigen.