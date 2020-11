Onrust op Heemsteedse Dreef om lawaaiig asfalt: 'Had gedacht dat gemeente ons zou helpen"

HEEMSTEDE - Bewoners van de Heemsteedse Dreef zijn in rep en roer. Onlangs kregen ze van de gemeente te horen dat er geen geluidsreducerend asfalt in hun straat komt, terwijl ze daar wel op hadden gerekend. Maarten Klinkhamer heeft de buurt gemobiliseerd om in actie te komen tegen dit voor hem totaal onverwachte besluit. "Ik ben zo teleurgesteld in het beleid van de gemeente, ik had echt gedacht dat ze ons zouden helpen!"

De bewoners hebben de verkeersdrukte zien toenemen in de afgelopen jaren en daarmee ook het lawaai dat hiermee gepaard gaat. "Dat bandengeruis is zo hard en je voelt ook de trilling in huis. Ik kan er soms niet van slapen", vertelt Klinkhamer. Hij heeft er echt last van, net als veel andere bewoners in de straat. Het verkeer komt er al vroeg in de ochtend op gang en in de middag na drie uur neemt de drukte nog meer toe. Ook de bussen die elke tien minuten voorbijdenderen, maken veel lawaai.

Maar onlangs viel er bij de bewoners een brief op de mat, waarin ze lazen dat er op de Dreef tussen de Johan Wagenaarlaan en het Wipperplein 'gewoon' asfalt komt in plaats van de geluidsdempende variant. En dat valt niet goed bij de bewoners die direct aan de weg wonen. "Ik vind het niet netjes. Eerst wordt er gezegd dat we geluidsreducerend asfalt komt en als puntje bij paaltje komt, doen ze het niet", vertelt bewoonster Eva Fehres.

Het asfalt op de Heemsteedse Dreef, een van de drukste wegen van Heemstede, is aan vervanging toe. Al jaren geleden werd er voor het eerst over gesproken in de raadscommissie en werd de bewoners duidelijk gemaakt dat er plannen waren voor geluidswerend asfalt, om geluidsoverlast op doorgaande weg tussen Haarlem en Hoofddorp tot een minimum te beperken.

Nu de weg opnieuw geasfalteerd moet worden, zou geluidswerend asfalt volgens de bewoners uitkomst bieden tegen de constante herrie in hun straat. Maar de gemeente Heemstede geeft te kennen dat het niet geschikt is op dit deel van de Dreef, omdat er niet harder dan 50 kilometer per uur gereden zou worden tussen de stoplichten en kruispunten. Volgens bewoners is dit onzin. " 's Avonds rijden ze hier heel hard, wel 70 of 80 kilometer per uur", vertelt Klinkhamer. Zijn buurvrouw verderop beaamt dat. "Het verhaal dat hier alleen maar langzaam wordt gereden is pertinent niet waar. Er is echt heel veel herrie, doorlopend."

Dertig jaar

Ook geeft de gemeente als argument dat geluidswerend asfalt kostbaarder is dan 'normaal' asfalt omdat het onderhoud duurder is. En dat speelt ook een rol in de keuze voor regulier asfalt. Maar ook dit argument vinden bewoners onbegrijpelijk. "Geluidsdempend asfalt is ontwikkeld om mensen wat leefplezier terug te geven, ook als je aan een drukke weg woont, zoals hier. Als we 'gewoon' asfalt krijgen, zitten we de komende dertig jaar weer in de herrie, want zo lang blijft dat liggen", vertelt bewoner Pieter Kiveron.

Klinkhamer heeft de buurt gemobiliseerd om bezwaren in te dienen bij de gemeente. Tot 3 december hebben ze hiervoor de tijd, daarna zal de gemeente de knoop doorhakken welk soort asfalt er op de Heemsteedse Dreef komt.