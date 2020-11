Oud-international Rep raakte shirt van Maradona kwijt

TORREMOLINOS - Nota bene op zijn 69e verjaardag hoorde Johnny Rep woensdag van het overlijden van Diego Maradona. Eén keer voetbalden ze tegen elkaar: in 1979 in een vriendschappelijk duel tussen Oranje en Argentinië in het Zwitserse Bern. Rep, 27 toen, en het negen jaar jongere supertalent ruilden shirtjes na afloop. "Ik ben dat shirt kwijtgeraakt", vertelt de vroegere aanvaller van onder meer Ajax en Saint-Étienne vanuit Torremolinos.

De wedstrijd was een herhaling van de WK-finale van een jaar eerder, door Oranje na verlenging met 3-1 verloren. Maradona, die ervoor nog zijn debuut had gemaakt, behoorde niet tot de Argentijnse selectie, iets wat hij zijn leven lang heeft betreurd. Dat Rep een jaar later uitgerekend het shirt van Maradona in handen kreeg, was volgens de geboren Zaandammer geen toeval. "Hij wilde met mij ruilen. Ik denk dat ik op dat moment bekender was dan hij. Ik had twee WK-finales gespeeld. Van Diego wisten wij nog niet zo veel. Je zag hier ook nooit Argentijns voetbal op tv."

Woensdag kwam het bericht bij Rep in Spanje, waar zijn vriendin woont, binnen dat de voetballegende op 60-jarige leeftijd was overleden. "Eigenlijk kwam het niet als een verrassing als je hem zag de laatste tijd. Ik heb eens een filmpje gezien waarop hij een tennisbal tien keer in de lucht houdt en vervolgens helemaal kapot is. Het was een supervoetballer, maar na zijn loopbaan is het wel een beetje misgegaan. De beste aller tijden? Wellicht, maar Johan Cruijff was misschien wel weer beter in leiding geven in het veld. Maar Diego scoorde dan weer veel meer."

Jaloers op het leven van Maradona is Rep nooit geweest. "Nee, zijn leven had ik niet willen leiden. Altijd al die mensen om je heen. Daar word je krankjorum van. Ik moet er niet aan denken."

Gejat

Dat hij het shirt van wellicht 's werelds beroemdste voetballer ooit kwijtraakte, daar kon de nonchalante aanvaller niet mee zitten. "Ik hechtte daar niet zo veel waarde aan. Ik trainde vaak in het shirt, toen ik later bij de amateurs voetbalde. Volgens mij is het toen een keer uit mijn tas gejat. Jammer ja, maar verder kon het me niet zo veel schelen. Hoewel, nu had ik het graag gehad. Het had waarschijnlijk aardig wat geld opgebracht."