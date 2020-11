Transportfusie op komst: Simon Loos en Peter Appel Transport gaan samen

Met de fusie verdubbelt het nieuwe bedrijf qua grootte: er ontstaat een organisatie met meer dan 3.000 medewerkers en 1.400 voertuigen, verdeeld over meer dan 60 standplaatsen in heel Nederland. "Onze bedrijven sluiten naadloos op elkaar aan", vindt Simon Loos. "Deze stap is dan ook meer dan logisch met het vizier op morgen. En het biedt tevens allerlei nieuwe mogelijkheden voor onze klanten, partners en medewerkers."

Daar sluit Peter Appel zich bij aan: "Wij anticiperen op het logistieke landschap en de eisen van morgen. Deze samenvoeging stelt ons in staat om gezamenlijk nog meer te investeren in kwaliteit, digitalisering, specialisatie en verduurzaming. Zo sorteren we proactief voor op een succesvolle en bestendige toekomst en groeien we mee met de behoeften van onze klanten."

Naam

Het feit dat de directeuren neven zijn en uit dezelfde transportfamilie Loos komen, heeft tot de naamkeuze van Simon Loos geleid. "Juist vanwege onze Loos familieband en het feit dat Simon Loos al meer dan 80 jaar een vertrouwde naam is in logistiek Nederland, hebben we besloten om gezamenlijk verder te gaan als Simon Loos en geen nieuwe naam te lanceren", aldus Appel. Beide directeuren blijven leidinggeven aan het gefuseerde bedrijf.