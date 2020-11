Zorgen over grotere moskee in Zaandam: "Wijk is hier niet klaar voor"

ZAANDAM - Buurtbewoners van de Madagaskar in Zaandam maken zich zorgen nu het college van de gemeente Zaanstad akkoord is gegaan met de plannen van de Essalam-moskee om een groter gebouw te realiseren. "Er is hier geen draagvlak voor", zegt bewoner Marije Baten. De moskee zegt daarentegen goed overleg te hebben gehad met de omgeving: "Maar helaas kunnen we niet iedereen tevreden houden."

NH Nieuws

"Ons gebouw is sinds 1998 in gebruik", zegt Souleiman Amallah, de woordvoerder van de moskee. "Het is nu uitgeleefd, we willen een mooi vernieuwd en duurzaam gebouw. We willen het nodige comfort bieden aan onze bezoekers, de huidige ruimte voldoet niet." Al in 2013 werd er een aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad trok het dossier in 2018 naar zich toe en wilde hierover kunnen beslissen. Nadat het college van de gemeente Zaanstad eerder deze maand nogmaals akkoord ging met de gewijzigde plannen, is het nu dus aan de raad. Tekst loopt door onder de impressie

Ontwerp moskee Zaandam

Impact op de buurt Raadslid Peter Kranenburg van Democratisch Zaanstad staat kritisch tegenover de nieuwbouwplannen. "De plannen moeten wel passen in de wijk, die is hier nu niet klaar voor. Het vrijdaggebed bijvoorbeeld heeft nu al veel impact op de buurt. We zien dat veel bezoekers van de moskee uit andere wijken komen en dat levert veel verkeer op." Volgens moskee-woordvoerder Amallah zijn de zorgen van de bewoners serieus genomen. Er is een afspraak gemaakt met de naastgelegen tafeltennisvereniging zodat bezoekers daar kunnen parkeren. Verder zou het feit dat er een groter gebouw komt niet betekenen dat er ook meer mensen komen. Nu zouden volgens hem in theorie maximaal 190 mensen naar binnen kunnen, maar gebeurt dat in de praktijk niet omdat het dan te vol is. Het is niet de intentie om meer dan 190 bezoekers te trekken. Raadslid Kranenburg is daar sceptisch over: "Eén ding is zeker: de overlast gaat niet minder worden."

Bewoner Marije Baten haalde naar eigen zeggen 107 handtekeningen op van mensen die tegen de nieuwbouwplannen zijn. Ze voelt zich niet serieus genomen door de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Wessel Breunesse schreef eerder deze maand al dat er geen draagvlak is onder de bewoners: "Natuurlijk heeft dit besluit gevolgen voor de omgeving, maar ook daarbij hebben we de belangen afgewogen en geoordeeld dat die aanvaardbaar zijn." Dat voelt voor Baten onrechtvaardig: "Ze hebben gewoon maling aan de burgers. Je haalt een heel bestemmingsplan onderuit. Daarmee open je ook de deuren voor andere partijen om zich hier te vestigen, dat houd je niet meer tegen." Haatreacties Ze wil nog wel benadrukken niet tegen de moskee zelf te zijn, maar alleen tegen de nieuwbouwplannen. In verschillende Facebookgroepen ziet ze de discussie nu gaan over de moskee zelf met vervelende (haat)reacties tot gevolg. Daar baalt ze van. Amallah zegt daarover: "Het is heel vervelend om te zien hoe er over ons wordt gesproken in plaats van met ons. De vele vervelende reacties wekken alleen maar meer polarisatie." In maart kreeg de moskee al bezoek van de groep Rechts in Verzet, die hingen spandoeken op. "We hopen maar dat het bij woorden blijft." Na diensten heeft de moskee al extra mensen voor de deur ter beveiliging. Besluit Morgen hebben Democratisch Zaanstad en de burgemeester een gesprek over de kwestie. Dinsdag kunnen zowel de bewoners als het bestuur van de moskee inspreken, donderdag behandelt de raad het onderwerp inhoudelijk. Volgende maand zal de beslissing vallen.