Beruchte spoorwegovergang in Santpoort-Zuid eindelijk dicht: omwonenden opgelucht

SANTPOORT-ZUID - De beruchte onbewaakte spoorwegovergang in Santpoort-Zuid ter hoogte van de Van Dalenlaan is definitief gesloten. Het heeft jaren geduurd voordat het moment daar was, maar donderdagochtend maakte ProRail de oversteek onmogelijk door er een hek te plaatsen. De afsluiting is het logische gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Twee jaar geleden verongelukte op de plek een fietser die door de trein werd gegrepen.