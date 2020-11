Jonas Svensson nog niet tevreden over eigen spel

WIJDEWORMER - Het was de afgelopen dagen ijzig koud op het trainingscomplex van AZ. Vele spelers verschenen dan ook op het veld met mutsen, handschoenen en lange broeken maar Jonas Svensson dacht daar anders over.

"Voor mij is het nog zomer", zegt Svensson, die geboren is in de Noorse gemeente Verdal, met een grote glimlach. "Dat gevoel heb ik. Het is ook een beetje mijn image. Maar ik vind het nu eigenlijk nog niet zo koud."

Svensson is inmiddels begonnen aan zijn vijfde seizoen in Alkmaarse dienst, maar dat verloopt vooraslnog niet helemaal als gewenst. "Het gaat nog niet zo best, net als de rest van het team. In de voorbereiding waren er veel spelerswisselingen aan de rechterkant. De ene wedstrijd speelde Calvin Stengs, en de andere Albert Gudmundsson. Als het hele team goed speelt dan is het voor mij ook makkelijker."