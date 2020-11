Marco Bizot: "Iedereen heeft gedurende het seizoen een keer een mindere periode"

WIJDEWORMER - De afgelopen maanden kenden ups en downs voor Marco Bizot. De AZ-keeper ging bij AZ een paar keer de mist in, maar maakte de afgelopen interlandperiode zijn debuut voor Oranje. En dat laatste doet hem uiteraard erg goed.

"Dit is een mooie bijkomstigheid", zegt Bizot. "Normaal gesproken gaat het goed maar nu gaat het zeker goed. Het was fantastisch daar. Heel fijn om, als je er al vaak hebt bij gezeten, toch een keer je debuut maken. En dan ook nog eens tegen Spanje."

Bizot zat de afgelopen jaren met grote regelmaat bij de selectie van Oranje, maar tot een debuut kwam het tot de afgelopen interlandperiode dus nog niet. Toch voelt dat nu niet als een extra bevestiging van zijn kwaliteiten. "Ik denk dat het al bevestiging genoeg is dat je bij de selectie zit. In de selectie zitten drie keepers en als dat al zo lang het geval is dan zit je erbij omdat je erbij hoort.