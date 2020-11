Geblesseerde AZ'er Jordy Clasie op de weg terug: "Tachtig procent ligt aan jezelf"

WIJDEWORMER - Slechts twee officiële wedstrijden speelde Jordy Clasie dit seizoen. De rest keek hij thuis voor de tv. De middenvelder is namelijk geblesseerd, maar traint inmiddels weer buiten met de bal. "Het minst leuk is om binnen te trainen."

"Ik heb een ontsteking opgelopen rond mijn schaambeen/buikspier", vertelt Jordy Clasie over zijn kwetsuur. "Ik heb er iets te lang mee door gelopen, een vervelende blessure."

"Plezier"

Donderdagavond tegen Real Sociedad is Clasie er nog niet bij. En dat is behoorlijk frusterend. "Ik moet nu weer het plezier terugkrijgen en snel met de groep meetrainen. Daarna keihard werken en me weer in het team knokken."