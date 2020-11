Alkmaarse basisscholen planten derde Tiny Forest: 'Regenboogbos voor Durvals'

Het aanleggen van de Tiny Forests in Alkmaar is georganiseerd door IVN Natuureducatie in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Andere betrokken partijen waren: Stichting Animo, Stadswerk, Natuurgids Alkmaar (Hortus Alkmaar). Met het landelijke project wil INV meer dan 100 Tiny Forests realiseren in heel Nederland.