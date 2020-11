Rekenfoutje: nieuwe parkeergarage Tergooiziekenhuis komt bijna 1.000 plekken te kort

HILVERSUM - De nieuwe parkeergarage die komt op het terrein van het nieuwe Tergooiziekenhuis dat nu wordt gebouwd in Hilversum is straks te klein om alle te verwachten auto's op te vangen. Door een fout in de berekening komt de parkeergarage straks bijna duizend parkeerplekken te kort. Dat stellen burgemeester en wethouders van Hilversum.

De nieuwe parkeergarage die nog gebouwd moet worden, was aanvankelijk bestemd voor personeel en bezoekers van het ziekenhuis én van personeel en bezoekers van revalidatiecentrum Merem dat op hetzelfde terrein komt.

Dat gaat nu dus niet lukken. Bij het ontwerp van de parkeergarage is gebleken dat de garage te klein wordt om alle auto's onderdak te bieden. Volgens de gemeente Hilversum is er sprake geweest van een rekenfout: in een optelsom zijn zeker 998 benodigde parkeerplekken niet meegeteld.

Doordat al vastligt waar de nieuwe parkeergarage precies komt, is het niet mogelijk om de parkeergarage simpelweg groter te maken. De garage op het ziekenhuisterrein wordt daarom straks alleen gereserveerd voor personeel en bezoekers van het ziekenhuis. Tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe ziekenhuis worden tijdelijk extra parkeerplekken gemaakt om de alle auto's op te vangen.

Tweede parkeervoorziening

Voor het revalidatiecentrum wordt gezocht naar een andere oplossing, maar die is er nog niet.

De onverwacht benodigde parkeerplaats voor medisch revalidatiecentrum Merem moet in ieder geval komen op het terrein van het revalidatiecentrum zelf, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het revalidatiecentrum moet daar nu opnieuw naar kijken. Vast staat dat het de al bestaande plannen voor de inrichting van het terrein nogal overhoop gooit: voor de parkeervoorziening moet onder meer het bestemmingsplan weer worden aangepast.

Of de oplevering van het terrein door het foutje vertraging oplevert, is niet bekend. Voor het nieuwe ziekenhuis is daar in ieder geval geen sprake van.