2020: bedankt voor de goede zorg!

2020 is een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als het jaar waarin Corona onze provincie volledig in z'n greep had. Met veel verlies, dromen die niet gerealiseerd kon worden en maanden van onzekerheid.

Tegelijkertijd was 2020 ook een jaar waarin menselijkheid regelmatig centraal stond. Met spontane initiatieven, steunbetuigingen en acties die voor meer samenhorigheid hebben gezorgd. Aan het einde van dat bewogen jaar, en met de blik op 2021, start NH Media de campagne 2021: Maak er wat van!