Première van videoclip Carel Brouwers zaterdag live vanuit theater het Pakhuis

HOORN - Zaterdag gaat de video van het nieuwe nummer 'The Same Mistakes' van de Westfriese singer-songwriter Carel Brouwers in première. Zijn fans hoeven het ondanks de coronamaatregelen niet te missen. Er komt namelijk een livestream vanuit het Hoornse theater het Pakhuis. Rob de Greeuw vroeg hem hier naar tijdens zijn radio uitzending.

Carel Brouwers

Het nummer is ook het openingsnummer van het nieuwe album. "Dat album is niet alleen van mij maar ook van Benno Lagerweij, de gitarist waar mee ik samenwerk op dit album", vertelt Brouwers. Het bijzondere aan dit nummer is dat het pas is afgeschreven in de studio tijdens het opnemen. "Benno is erg goed met de Engelse taal en heeft soms hele stukken van mij veranderd. Dit nummer is eigenlijk het antwoord van Benno op mijn vraag: zullen we weer een liedje maken", licht Brouwers toe. Brouwers is dan ook erg blij met het resultaat: "Ik kan niet wachten om hem weer te gaan spelen maar helaas moet ik daar nog even mee wachten."

Weer live optreden Toch heeft Brouwers er wel een oplossing op gevonden. Hij geeft namelijk een akoestisch optreden wat live op het internet wordt uitgezonden. Sinds de coronapandemie heeft Brouwers dit al vaker gedaan samen met Lagerweij. "We snakken heel erg naar volle zalen, helaas zijn er dit keer nog minder mensen bij dan de vorige keer dat we live gingen, toen mochten er namelijk nog tien mensen bij zijn", vertelt Brouwers.

Leren dansen Voor de videoclip heeft Brouwers samengewerkt met onder andere De Dansonderneming. Nanska van de Laar heeft hem geleerd om te dansen, maar daar is hij nog niet helemaal tevreden over. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn maar ik was wel voldoende klaar voor deze clip. Daarnaast vond ik het ook erg leuk om te doen, het was namelijk een diepgewortelde wens van mij om dans en zang te gaan combineren", zegt Brouwers. De clip is op enkele locaties in Hoorn opgenomen. Ondanks dat hij geen echte Hoorinees is voelt hij zich wel zo. "Als er ooit een inburgeringscursus komt om Hoorinees te worden dan doe ik dat. Ik voel me Horinees en West-Fries, daarom wil ik die clip ook graag hier opnemen", vertelt Brouwer trots.