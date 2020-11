Groep 8'er Lola wint voorleeswedstrijd op Prinses Margrietschool in Julianadorp

JULIANADORP - Alle basisscholen in Nederland kregen twee maanden geleden een deelnamepakket voor de Nationale voorleeswedstrijd. De Prinses Margrietschool in Julianadorp hield gisteren de wedstrijd. Lola van de Linden uit groep 8 werd tot de winnares uitgeroepen.

Zij mag straks tegen andere winnaars van basisscholen uit Den Helder strijden, meldt onze mediapartner Regio Noordkop. De winnaar daarvan zal de stad vertegenwoordigen. Onder luid getrommel ontving Lola haar oorkonde en boekenbon van wethouder Pieter Kos. "Lola kwam met vertrouwen op gelopen en ging met vertrouwen zitten, ze had de zaal aan haar lippen en dat je dat kunt op zo'n leeftijd is wel heel bijzonder", aldus Kos.

Lola is ontzettend trots dat ze heeft gewonnen. Ze twijfelt nog of ze uit hetzelfde boek gaat voorlezen of dat ze een nieuwe gaat uitzoeken in de bibliotheek.

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: