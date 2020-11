Regio Alkmaar kleurt oranje uit protest tegen vrouwengeweld

ALKMAAR - Verschillende locaties in de regio kleuren oranje om een vuist te maken tegen vrouwengeweld. Daarmee steunen gemeenten de internationale campagne 'Orange the World'. Het gaat om het gemeentehuis in Castricum en de J.C.J. van Speijk vuurtoren in Egmond. Op het stadhuis in Alkmaar wappert de 'Orange the World'-vlag.