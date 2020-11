Westfriese uitvinding helpt in opsporen van poederbrieven

Afgelopen week werden in Nederland 19 poederbrieven met de post bezorgd, waarvan 11 brieven in Noord-Holland. Eerder dit jaar ontvingen bedrijven zelfs bombrieven, maar als het aan Simon Peerdeman ligt maakt hij daar een eind aan.

"Normaal gesproken gebruik je deze machine om te kijken of er bijvoorbeeld een muis in een zak chips te vinden is, maar we hoorden veel over poederbrieven en besloten het algoritme aan te passen voor dit doeleinde", vertelt Simon op WEEFF Radio.

Peerdeman heeft een bedrijf dat hij omschrijft als 'een groepje nerds bij elkaar' dat altijd hevig geïnteresseerd is in de nieuwste technische ontwikkelingen. Zij kwamen in contact met een bedrijf in Moskou dat zich bezig hield met dezelfde techniek en samen hebben ze de scanner verder ontwikkeld.

Zonnestralen

"Hij werkt op straling van terrahertz, wat tussen infrarood- en magnetronstraling in zit. Deze komt van nature ook voor, want het zonnetje werpt 'm ook op je. Maar door dit op een hele specifieke frequentie af te stemmen kun je door materiaal heen dringen."

Dat kan hout, plastic of beton zijn, maar dus ook briefpapier. "Op je beeld verschijnt de brief in een schaduwvorm: je ziet de verschillende lagen die er bestaan in de brief. Doordat alles weer een andere dichtheid heeft zie je op het scherm contouren van dingen die misschien ongewenst zijn."

