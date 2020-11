De Peiling: 'Schaf eigen risico bij de zorgverzekering af'

Afschaffen

Volgens vergelijkingssite Pricewise groeit de groep Nederlanders die het eigen risico graag zou zien verdwijnen. Uit onderzoek blijkt dat 41 procent van het eigen risico af wil. In 2017 was dat nog maar 29 procent.

Zorg mijden

Het eigen risico zorgt er voor dat 1 op de 10 mensen zorg mijdt of een behandeling uitstelt. De huisarts wordt nog wel bezocht, want die kosten vallen niet onder het eigen risico, maar medicijnen worden niet altijd opgehaald bij de apotheek en ook onderzoeken in het ziekenhuis worden overgeslagen omdat die zorgkosten voor de eerste 385 euro voor eigen rekening zijn.

Hogere premie

Als het verplichte eigen risico van 385 euro zou worden afgeschaft, gaat wel de premie voor de basisverzekering omhoog. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau kost de afschaffing in totaal 5,3 miljard euro. Daarin is meegenomen dat mensen meer gebruik zullen maken van de zorg, omdat zij er niet direct zelf voor hoeven te betalen. Dat kost jaarlijks gemiddeld 306 euro per Nederlander, oftewel ruim 25 euro extra premie per maand.

Politieke reacties

Verschillende politieke partijen willen van het eigen risico af. De SP schrijft in het verkiezingsprogramma: ‘We gaan de rekening voor de zorg eerlijk delen. Het eigen risico gaat naar nul.’ Ook de PvdA en de PVV willen het eigen risico schrappen.

100 euro per behandeling

D66 ziet meer in het ‘slimmer’ omgaan met het eigen risico. Ze pleiten voor een maximale eigen bijdrage van 100 euro per behandeling, met een maximum van 400 euro per jaar. VVD en CDA willen het huidige eigen risico in stand houden.

Wat vind jij?

Moeten we het eigen risico in de zorg afschaffen ja of nee en ben jij bereid dan meer zorgpremie te betalen? We horen het graag!