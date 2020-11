Monica (11) uit Amsterdam krijgt viool van Jaap van Zweden in bruikleen

AMSTERDAM - In de lak van de kinderviool van dirigent Jaap van Zweden kun je de sporen zien van de tranen die hij erop heeft gehuild. Dat vertelde hij ooit in een interview. Op het instrumentendepot van het leerorkest in Amsterdam-Oost kunnen ze die sporen nergens terug vinden, maar voor Monica (11) maakt dat allemaal niet uit. Zij is blij dat ze met de viool van Van Zweden nu net zo vaak kan oefenen als ze maar wil.

Monica (11) zit in groep 8 van basisschool De Krijtmolen in Amsterdam-Noord. Haar ouders vluchtten al voor haar geboorte uit Mosul, Irak. Nu is ze de trotse tijdelijke eigenaar van de kinderviool van Jaap van Zweden, de wereldberoemde Amsterdammer, begonnen als violist en nu dirigent van het New York Philharmonic Orchestra. En dat alles dankzij het Leerorkest.

Educatie

Het leerorkest is een organisatie die muzieklessen verzorgt op 18 basisscholen in Amsterdam, en vele andere basisscholen in het land. De organisatie, opgericht door Marco de Souza, heeft als streven zo veel mogelijk kinderen muziek-educatie mee te geven.

Hierbij staan kansengelijkheid en inclusie voorop. De Souza: "Muziekonderwijs is vaak heel hoogdrempelig en duur, en wij vinden dat het juist voor iedereen bereikbaar moet zijn. Want muziek kan heel veel betekenen voor een kind. Ik weet dat ook nog van mezelf. Ik groeide op in een moeilijk gezin, ik voelde me vaak ongelukkig en onveilig, maar als ik dan op mijn gitaar speelde voelde ik me sterker worden. Dan dacht ik, dit is van mij! Dit pakt niemand mij af!"

Depot

Het succes van de leerorkesten hangt samen met het instrumentendepot, een enorme verzameling van bijna 10.000 instrumenten, gevestigd in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Veel kinderen willen graag muziekles, maar kunnen zich geen instrument veroorloven. Zij kunnen terecht bij het depot. Net als de kinderen die meedoen aan de leerorkesten.

Inmiddels heeft het depot bijna 10.000 instrumenten in beheer, van gitaren tot slagwerk, van cello's tot hoorns. En soms een heel bijzondere viool, zoals die van de wereldberoemde Amsterdammer Jaap van Zweden.