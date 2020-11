Mazraoui en Ten Hag blij met beloning na rust tegen Midtjylland

"Het is altijd lekker om een doelpunt te maken. En vooral in de Champions Leauge", zegt Mazraoui. "De eerste helft hadden we veel kansen, maar scoorden we niet. We waren niet gelukkig in de afronding. Maar in de tweede helft ging dat veel beter en maken we snel achter elkaar drie goals."

"Ik denk een prima wedstrijd", begint de trainer. "We hadden de wedstrijd totaal onder controle. Dat zeiden we ook in de rust: blijf gewoon zo doorgaan. De beloning hebben we in de tweede helft gepakt."