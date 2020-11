Gravenberch blij met eerste goal van het seizoen: "Meestal gaat 'ie over of naast"

AMSTERDAM - Ryan Gravenberch maakte woensdag pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. Het was wel direct een heel belangrijke, want de middenvelder opende de score tegen FC Midtjylland. De Champions League-wedstrijd eindigde in 3-1, waardoor de Amsterdammer breed glimlachend de pers te woord stond.

Gravenberch scoort niet zo vaak, dus was dit ook meteen zijn mooiste doelpunt ooit? "Ik denk het wel. Hij zat er lekker in. Meestal als ik schiet gaat 'ie over of naast", lacht hij voor de camera van SBS6. "Ik probeer altijd met mijn binnenkant te schieten. Die afspraak heb ik met Zakaria Labyad."