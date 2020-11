Ajax wint overtuigend van FC Midtjylland en is zeker van Europese overwintering

AMSTERDAM - Door drie doelpunten in twintig minuten heeft Ajax woensdagavond gewonnen van FC Midtjylland. Het Champions League-duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 3-1 door doelpunten van Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en David Neres. Dankzij de overwinning is Ajax zeker van Europees voetbal na de winterstop.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax begon furieus en kreeg in het eerste half uur al legio kansen om de score te openen. Vooral aanvallende middenvelder Zakaria Labyad en spits Lassina Traoré hadden hun vizier niet op scherp staan. Labyad schoot van dichtbij tegen doelman Jesper Hansen aan en Traoré raakte de lat en schoot over in kansrijke positie. Doelpunten na rust Gelukkig ging het niet in de koppies zitten, want na rust wist Ajax het net wél te vinden. Gravenberch opende de score door vanaf een meter of twintig heerlijk uit te halen. De bal ging via de onderkant van de lat fraai binnen.

Het duurde niet lang totdat de tweede erin lag. Twee minuten na de openingsgoal was rechtsback Mazraoui het eindstation van een mooie aanval. Hij schoot hard raak in de korte hoek. Net als bij de 1-0 was Dusan Tadic de aangever. De derde goal kwam op naam van Neres. De Braziliaan, die in vorm begint te komen, kreeg de bal voor zijn voeten na goed doorzetten van Traoré. Met links schoot hij hard raak vanaf randje zestien. Tegentreffer In de laatste tien minuten werd het nog even spannend toen Awer Mabil een strafschop benutte na een overtreding van Mazraoui. André Onana, die verder weinig te doen kreeg, zat er nog wel met een handje aan. De drie punten kwamen echter niet meer in gevaar. De Denen eindigde de wedstrijd met tien man, omdat aanvoerder Erik Sviatchenko in blessuretijd rood kreeg. De verdediger haalde de doorgebroken Neres neer. Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Klaiber/82), Schuurs, Blind (Martínez/66), Tagliafico; Klaassen (Álvarez/66), Labyad (Promes/82), Gravenberch; Neres (Ekkelenkamp/93), Traoré, Tadic Stand van zaken Het andere groepsduel eindigde in een verrassende 2-0 zege voor Atalanta Bergamo op bezoek bij Liverpool. Ajax staat na vier wedstrijden tweede met zeven punten. Atalanta heeft ook zeven punten, terwijl Liverpool nog altijd leidt met negen punten. FC Midtjylland is uitgeschakeld na vier nederlagen. Dinsdag speelt Ajax uit tegen Liverpool. De week erna valt de beslissing thuis tegen Atalanta.