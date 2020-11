Kabinet beraadt zich over verplichte vaccinatie aan boord van vliegtuigen

SCHIPHOL - Het kabinet denkt nog na over een eventuele covid-vaccinatieverplichting aan boord van vluchten van KLM, Transavia, TUI Nederland en Corendon. Dinsdag werd bekend dat die luchtvaartmaatschappijen zo'n verplichting nu nog te voorbarig vinden. In Australië komen passagiers straks pas aan boord van de maatschappij Qantas als zij kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Het kabinet buigt zich momenteel over of zulke regels ook in Nederland wenselijk zijn.

Reizigers laten zich testen bij de 'XXL'-teststraat bij Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De baas van Qantas verwacht dat wereldwijd meer luchtvaartmaatschappijen zijn idee gaan volgen, maar in Nederland zit niemand er nog om te springen. Toch is het volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat te vroeg om te zeggen dat het hier nooit gaat gebeuren. "We hopen allemaal ons normale leven weer terug kunnen krijgen", zegt Van Nieuwenhuizen tegen NH Nieuws, "maar wat het al dan niet betekent, ook in het reizen, daar beraden we ons op dit moment nog over in het kabinet." Testen KLM, Transavia en TUI zouden liever zien dat iedere reiziger op Schiphol getest zou kunnen worden. Op Schiphol kunnen passagiers niet getest worden, ook niet in de XL-teststraat die volgende week opengaat. Reizigers die in Nederland aankomen moeten binnenkort wel kunnen aantonen dat ze geen corona hebben. Bekijk hier het hele interview met minister Van Nieuwenhuizen over een vaccinatieverplichting aan boord en een uitgebreider testbeleid voor reizigers op Schiphol:

Minister Van Nieuwenhuizen over een vaccinatieplicht voor vliegreizen - NH Nieuws / Doron Sajet