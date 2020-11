Natuurijsclubs worstelen met toekomst: Hoogkarspelse ijsbaan heeft oplossing

HOOGKARSPEL - Door gebrek aan ijs worstelen veel ijsclubs met ledenbehoud en financiën. Daarom heeft de ijsbaan in Hoogkarspel een upgrade gekregen met fitnesstoestellen en een asfaltbaan. Zo zijn er nu veel meer sporters te vinden op de plek die vanaf nu Sportcircuit Hoogkarspel heet.

Skeeleraars, hardlopers, wielrenners en bootcampklassen weten het sportcircuit al te vinden. Twee vrienden sporten woensdagavond fanatiek bij de fitnesstoestellen op het circuit. Er is een bootcamptraining bezig en over de asfaltbaan sjeest her en der een hardloper. "En zondagmiddag is het hier bijvoorbeeld hartstikke druk met jongelui die met elkaar aan het skeeleren zijn", vertelt Jos Kaarsemaker. Hij kijkt toe hoe er gesport wordt. Het is precies hoe hij het als voorzitter van de ijsclub voor ogen had. Lees verder onder de video.

De ijsbaan in Hoogkarspel is omgebouwd tot sportcircuit. - NH Nieuws

In West-Friesland zijn ruim dertig ijsclubs, waarvan de meeste ook een natuurijsbaan hebben. Net zoals in Hoogkarspel, is op veel banen al jaren niet of nauwelijks geschaatst. Bij de ijsbaan in Hoogkarspel kon je in 2013 voor het laatst schaatsen. "Noord-Holland zit tussen het IJsselmeer en de zee, dus het is lastiger om daar natuurijs te krijgen dan in het oosten of noorden", vertelt Rieks Poelman. Hij is voorzitter van Sectie Natuurijs bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). "Dit is een geweldig initiatief. Vanuit de KNSB willen we verenigingen stimuleren om nevenactiviteiten te organiseren", aldus Poelman. Al gebeurt dat vrij weinig in de vorm van een grondige verbouwing, omdat ijsbanen vaak in natuurgebieden liggen of op landbouwgrond.

Quote "Misschien is het een taak van gemeenten en overheid om een subsidieregeling te treffen voor dit immateriele culturele erfgoed" Rieks Poelman over de toekomst van natuurijsbanen.

Maar in Hoogkarspel zagen ze wel mogelijkheden. De locatie aan de Sluisweg moest een sportplek worden voor 'meer mensen dan alleen ijsliefhebbers'. "Wij willen een functie hebben binnen de gemeenschap. Dan moet je niet blijven hangen in dingen", vertelt Jos lachend. "Dat wil niet zeggen dat er geen ijs meer komt, maar je zult wel moeten bewegen." De ijsbaan blijft dan ook: het grasveld in het midden van het terrein loopt momenteel vol met water, want de hoop op natuurijs is onverminderd. Een grondige verbouwing Aan de verbouwing hangt een prijskaartje van zo'n 240.000 euro, waarvan de gemeente Drechterland 110.000 euro voor haar rekening heeft genomen. Een ander deel komt uit een subsidiepot voor sportaccommodaties. Maar inwoners uit Hoogkarspel hebben ook hun portemonnee getrokken. Leden van de ijsclub zijn iedereen huis-aan-huis langsgegaan voor een donatie, er is een gemeenschapsveiling geweest en inwoners konden een meter van de nieuwe asfaltbaan sponsoren. De opbrengst is zo'n 80.000 à 90.000 euro vanuit de Hoogkarspelers. Lees verder onder de foto.

André Oud traint in de buitengym van het sportcircuit. - NH Nieuws

Zo gaat IJsclub Hoogkarspel nu met een frisse blik de toekomst in. En die positieve kijk deelt ook Rieks Poelman van de KNSB. Wel of geen ijs, hij is ervan overtuigd dat de natuurijsbanen blijven bestaan. Simpelweg omdat ze bij het landschap en de cultuur horen. "Misschien is het een taak van gemeenten en overheid om een subsidieregeling te treffen voor dit immateriële culturele erfgoed?", vraagt hij zich af. Zware tijd voor ijsclubs Hij verwacht namelijk wel dat verenigingen het steeds moeilijker krijgen. "Als er geen ijs komt, krijg je geen leden." Begin van dit jaar waren er nog zorgen bij de Enkhuizer IJsclub. Het ledenaantal was daar geslonken van 1.500 naar 400. Uit navraag van NH Nieuws destijds bleek dat dat probleem bij clubs in dorpen niet speelt. Ook in Hoogkarspel is de ijsclub met 2.300 leden één van de grotere sportclubs van het dorp. Na voetbal en Formule 1 is schaatsen de meest populaire sport in Nederland. Voor Poelman reden om te geloven dat er altijd animo blijft voor natuurijsbanen - het moet alleen weer aangewakkerd worden. "Als je één winter hebt en er kan drie dagen geschaatst worden, is het aantal leden weer op orde." Lees verder onder de foto.

Door vrienden wordt al fanatiek gesport in de buitengym. - NH Nieuws

Voor nu wordt er vooral fanatiek getraind op andere manieren rondom de ijsbaan. Eén van de sporters die woensdagavond op de baan is, is André Oud uit Hoogkarspel. "Dit is voor mij de tweede keer dat ik hier hardloop en in deze toestellen probeer te hangen", vertelt hij tevreden. "Het fijne aan dit sportcircuit is dat het heel dicht bij m'n huis ligt. Je kunt er meerdere vormen van ontspanning doen. En het is keurig verlicht 's avonds." 'We gaan door in weer en wind' Aan de andere kant van de ijsbaan is een groepsles van sportclub Bewegen in Hoogkarspel bezig. "Door corona is het wat lastiger om een locatie te vinden. We moeten natuurlijk op afstand sporten en dit is een toplocatie", vertelt eigenaar en instructeur Mandy Imming. "We gaan door in weer en wind, zolang het niet glad is zijn wij hier ook te vinden." Lees verder onder de foto.

Mandy Imming en Jos Kaarsemaker bij de fitnesstoestellen. - NH Nieuws

Voor iedereen staat de poort open, zo vertelt voorzitter Jos. "Straks als het gras er weer ligt kun je voetballen, basketballen, korfballen, dat soort zaken. Ook met scholen kun je hier gymmen en dat gaat ook allemaal gebeuren." Een derde van het terrein blijft jaarrond beschikbaar als evenemententerrein, zodat bijvoorbeeld het huttendorp daar gehouden kan worden. Heel Hoogkarspel sport Volgens Jos moeten Hoogkarspelers even de tijd krijgen om hun draai te vinden op het sportcircuit. In het ideaalplaatje ontstaan er straks in het dorp groepen die met elkaar sporten. Dat kan ook digitaal, want via een app van het sportcircuit kunnen sporters straks bijvoorbeeld hun rondetijden delen met zo'n digitale groep. Nu de temperaturen dalen, komt ook de bijbehorende vraag weer bovendrijven: kunnen we straks ook schaatsen in Hoogkarspel? "Tweede helft van februari", voorspelt Poelman. "We hebben een prachtig mooie zomer gehad, op die manier zou het ook zo koud kunnen worden."