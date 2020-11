Autobrand meegenomen in onderzoek naar explosief in portiek Plantage Parklaan

AMSTERDAM - De politie onderzoekt of er een verband is tussen het explosief dat vanochtend in een portiek in de Amsterdamse Plantage Parklaan werd gevonden en een auto die eerder dit jaar vlak bij de betreffende woningen in vlammen opging.

AT5

Dat zegt een politiewoordvoerder Van Liebergen tegen NH Nieuws. Motief "Het motief moeten we nog uitzoeken, maar dat er sprake is van opzet lijkt me duidelijk. Je legt natuurlijk niet zomaar een explosief voor iemands deur. Dat kost tijd, dat kost moeite, en het is ontzettend strafbaar", vertelt Van Liebergen. De politie vermoedt dat het explosief vannacht in de portiek is geplaatst.

Quote "We wilden natuurlijk niet aan mensen vragen om over een mogelijk explosief te stappen" Woordvoerder Politie

"Het gaat niet om een handgranaat", reageert Van Liebergen op de vraag om wat voor explosief het zou gaan. "Het is een ander soort explosief. Maar wat dat precies is moeten we ook nog even voor ons houden, want dat is ook daderinformatie." De directe aanwonenden van de portiek werd door de politie gevraagd om binnen te blijven. "We wilden natuurlijk niet aan mensen vragen om over een mogelijk explosief te stappen." De politie vraagt getuigen zich te melden als zij meer informatie hebben.