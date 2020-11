Met vertrouwen neemt AZ het op tegen Real Sociedad: "Hoop op evenwichtigere wedstrijd"

"Met terugwerkende kracht vind ik dat we de vorige keer te aanvallend speelden", kijkt Arne Slot terug naar de wedstrijd van drie weken geleden in Spanje. "We zullen morgen niet in dezelfde opstelling spelen als in de uitwedstrijd. Al komt dit ook dat we nu over meer spelers kunnen beschikken." Op Clasie en Vlaar na beschikt de Alkmaarse oefenmeester over een fitte selectie.

In San Sebastian kwam AZ er totaal niet aan te pas en mochten de Alkmaarders hun handen dichtknijpen met een 1-0 nederlaag. "Ik hoop vooral dat het spelbeeld heel anders wordt. Dat we nu in staat zijn om er een evenwichtigere wedstrijd van te maken. En dan zie we wel wat het resultaat aan het eind van de wedstrijd is."

Resultaat halen

Eigenlijk mag de ploeg van Arne Slot donderdagavond niet verliezen van de Spaanse koploper. Zeker met de gedachte dat Napoli volgende week naar Alkmaar komt. "We moeten zorgen in de komende twee wedstrijden dat we een resultaat halen. Zodat Real Sociedad en Napoli in de laatste speelronde als zij tegen elkaar spelen ergens voor voetballen. Anders gaat een van de twee teams een B-ploeg sturen."

Bekijk de video voor de volledige reactie van Arne Slot.