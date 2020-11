AZ-trainer Slot na overlijden Maradona: "In die tijd begon mijn interesse in voetbal"

"In die tijd begon mijn interesse in voetbal wel te ontstaan. In de tijd van Van Basten, Gullit en Maradona. Het is raar om te horen dat hij is overleden", zegt AZ-trainer Arne Slot.

Tijdens de Europese wedstrijden van Ajax en AZ woensdag- en donderdagavond zal er een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis aan Maradona.

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Pluisje. Hieronder een overzicht.