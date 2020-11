VLOG: komt er een eigen LEGO-poppetje voor Desi?

Toen Robert Nanniga nog maar vijf jaar oud was, kreeg hij zijn eerste LEGO autootje en was hij meteen verkocht. Inmiddels 25 jaar later, is er een hele stad gebouwd op zijn zolderkamer.

Boxen vol met gesorteerde LEGO-blokjes en prachtige bouwwerken kenmerken de ruimte. Heel wat uren brengt Robert in deze ruimte door, want zijn bed staat er ook. Of hij hierdoor ook droomt over LEGO? "Op het begin was het wel zo dat als ik 's nachts om twee uur even wakker was, dat ik dan meteen wee begon met bouwen of sorteren", vertelt Robert.

LEGO voor volwassenen

Robert heeft naast zijn passie voor LEGO, ook het doel om te laten zien dat het bouwspeelgoed niet alleen voor kinderen is. "Vaak schamen mensen zich ervoor, maar dat hoeft helemaal niet". Met zijn eigen website Robertswonderstad over de bouwblokjes wil hij laten zien dat het voor zowel jong als oud is.

Verrassing

Desi ontdekt dat ook Piet Paulusma in de stad te vinden is. "Hij heeft zichzelf daar neergezet", vertelt Robert. De gedachte van een eigen LEGO-poppetje maakte Desi enthousiast, maar wat zij niet wist, is dat Robert een verrassing voor haar in petto had.

Wat deze verrassing is? Dat zie je in de video!