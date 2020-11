Bruno Martins Indi wil tegen Sociedad laten zien hoe goed AZ kan zijn

ALKMAAR - Voor AZ wacht donderdag de tweede confrontatie met Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. Drie weken geleden werden de Alkmaarders weggespeeld en verloor het 'slechts' met 1-0. Verdediger Bruno Martins heeft er vertrouwen in dat AZ nu beter voor de dag komt.

"Je zag dat ze heel erg agressief waren in het druk zetten en in het doordekken", refereert Martins Indi aan de uitwedstrijd in San Sebastian. "Je zag dat wij daar best moeite mee hadden, maar morgen is weer een nieuwe kans voor ons om te laten zien hoe goed wij kunnen zijn."

Spannende poule

Na drie wedstrijden hebben zowel AZ, Real Sociedad als Napoli zes punten. Twee van de drie gaan door naar de knock-outfase. "Ik ben weleens uitgeschakeld met tien punten, maar ik denk dat ons doel sowieso is om negen punten te halen. En morgen is dat een kans voor ons en daar gaan we voor."

