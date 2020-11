Cultuurgebouw Hoofddorp krijgt bijna een miljoen aan coronasteun: "Blij en opgelucht"

HOOFDDORP - Bij het Cultuurgebouw in Hoofddorp kunnen ze opgelucht ademhalen nu ze van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer bijna een miljoen euro aan noodsteun krijgen. "We zijn hartstikke blij dat we gered zijn", zegt directeur Arjen Davidse. "Nu hoeven we geen werknemers te ontslaan en kunnen we ons publiek in de omgeving, zo'n miljoen mensen, blijven bedienen."

In het Cultuurgebouw huizen schouwburg de Meerse, poppodium Duyker, de bibliotheek en de kunst- en muziekschool. "We zijn maar beperkt open, net als veel culturele instellingen", zegt Davidse. "De bibliotheek draait redelijk normaal, in de muziekschool is er wel les, maar mag er niet gezongen worden, dus de koren liggen stil."

"Schouwburg de Meerse is voor 30 man per voorstelling open, maar poppodium Duyker is helemaal gesloten, omdat concerten voor 30 man niet te doen zijn. Zeker als je er geen biertje bij mag drinken."

Tweede helft 2021

Het tekort van het Cultuurgebouw was dit jaar al opgelopen tot een miljoen. Met de steun van de provincie en gemeente kan het Cultuurgebouw nu net het hoofd boven water houden.

Davidse zegt realistische verwachtingen te hebben voor 2021: "Ik denk dat we in de eerste helft van het nieuwe jaar nog te maken hebben met coronamaatregelen en beperkingen. Maar ik hoop dat het we in de tweede helft van het jaar weer redelijk normaal kunnen draaien", besluit hij.