HILVERSUM - Het was even zoeken, maar het personeel van het Tergooiziekenhuis heeft haar gevonden: de maakster van een kleurig wollen spandoek dat al weken voor de deur van het ziekenhuis hangt om het personeel een hart onder de riem te steken. Het ziekenhuis heeft haar bedankt met een bloemetje.

Het bewuste spandoek hangt al langer voor de deur van het ziekenhuis. Het was er opeens en viel het ziekenhuis meteen op. Het doek was opvallend, omdat het van wol was gemaakt. Er stonden teksten op als 'samen sterk' en 'hou vol' met een hartje en een vrolijke smiley.

Het ziekenhuis deed een paar weken geleden een oproep, op zoek naar de maakster van het spandoek. Het ziekenhuis wilde hem of haar graag persoonlijk bedanken voor de geste, maar had geen idee van wie het spandoek was.

De maakster van het spandoek meldde zich uiteindelijk zelf, nadat ze hoorde dat ze gezocht werd. Haar naam is Carla de Groot, ze komt uit Nederhorst den Berg. Ze kreeg gisteren een bloemetje van bestuursvoorzitter Janneke Brink van het ziekenhuis als dank voor haar werk.

Meer spandoeken

Carla is overigens niet de enige die het ziekenhuis met een spandoek of een andere geste een hart onder de riem steekt.

Afgelopen voorjaar, toen het ziekenhuis het ontzettend druk had vanwege de eerste coronagolf, kreeg Tergooi wel vaker bedankjes. Ziekenhuispersoneel werd meermaals verrast met een applaus, spandoeken of stoeptekeningen. Dat gebeurt de laatste tijd veel minder.