Ruim 1,5 miljoen uit noodfonds voor culturele instellingen in de Noordkop

De provincie draagt 65 procent van financiële steun bij, de andere 35 procent wordt gedekt door de gemeenten waar de instellingen onder vallen. Stichting Texels Museum - onder andere zeehondenopvang Ecomare en museum Kaap Skil vallen hieronder - krijgt met 934.861 euro de meeste steun. Ook theater de Kampanje (196.436 euro) en het Reddingmuseum in Den Helder (111.984 euro) kunnen op veel geld rekenen. Museumboerderij Tante Jaantje (5.000 euro) en Wieringereiland Museum Lont (5.482 euro) krijgen de minste steun.

Divers en belangrijk

Zita Pels, gedeputeerde voor Cultuur, laat weten dat het belangrijk is om de instellingen te ondersteunen omdat het Noord-Hollandse aanbod van cultuur divers en belangrijk is.

"De sector doet er alles aan om binnen de huidige mogelijkheden publiek te blijven ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het doorzettingsvermogen. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op middelgrote podia en musea."