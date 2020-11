Gemeente Drechterland wil wethouder ondanks omstandigheden gepast afscheid geven

DRECHTERLAND - Wethouder Dirk te Grotenhuis vertrekt na 15 jaar dienst. Vanwege de coronapandemie leek het er even op dat hij de deur van het gemeentehuis geruisloos achter zich dicht zou moeten trekken, maar het bestuurssecretariaat laat het daar niet bij zitten; zij willen graag een gepast afscheid en roepen de hulp in van de inwoners.

De gemeente neemt tijdens de raadsvergadering op 15 december officieel afscheid van de wethouder, dit is minder uitgebreid dan normaal gesproken, vertelt woordvoerder Annette Steringa. Vaak wordt er dan ook nog een afscheidsreceptie gehouden alleen die is er nu door de omstandigheden dus niet. Steringa: "Er wordt nu wel over gesproken om die op een ander moment te doen alleen dat is momenteel nog heel onzeker."

Om de wethouder toch een waardig afscheid te kunnen geven roept de gemeente de hulp in van de inwoners. "Op onze mediakanalen is een oproep geplaatst aan inwoners van de gemeente, maar ook aan collega's van de wethouder om een boodschap voor hem achter te laten, met eventueel een foto er bij", vertelt voorlichter Steringa. Al deze boodschappen zullen worden samengevoegd in één boek die aan de wethouder gegeven kan worden.

Hoop op veel reacties

Hoeveel berichten het bestuurssecretariaat al heeft ontvangen weet Steringa niet precies. "Er is wel wat binnen gekomen maar er kan nog veel meer bij, degene die hem nog een bericht voor hem achter willen laten kunnen dat tot 2 december doen." De gemeente hoopt op veel reacties om wethouder Dirk te Grotenhuis zo toch nog een gepast afscheid te kunnen geven.