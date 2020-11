Beverwijkse Grote Kerk als pakhuis: speelgoed gretig ingeleverd en opgehaald

BEVERWIJK - Het was een drukte van belang de afgelopen dagen in de Grote Kerk van Beverwijk met mensen die speelgoed kwamen brengen én halen. Ze waren afgekomen op een actie van de Stichting Welzijn Beverwijk in samenwerking met het sociaal team van de gemeente.

Aan de oproep aan plaatsgenoten om speelgoed van zolder naar de kerk te brengen is in groten getale gehoor gegeven. Daardoor hebben gezinnen die bij de voedselbank zijn aangesloten kiezen uit een breed aanbod sinterklaascadeaus voor hun kinderen. Hans Bruin van het sociaal team keek van een afstandje toe en zag dat het goed was. "We zijn erg tevreden over de actie."

Nodig

Het succes van de actie toont aan dat er mensen zijn die kennelijk niet de financiële middelen hebben om sinterklaascadeautjes voor hun kinderen te kunnen kopen. Bruin: "Als sociaal team maken we dagelijks mee dat mensen het, door welke oorzaak dan ook, slecht hebben. Dan is het toch mooi dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen?"