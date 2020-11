OVV-voorzitter over AZ-stadion: 'Krabbel burgemeester zorgde voor schijnveiligheid'

ALKMAAR - Volgens voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Jeroen Dijsselbloem zorgde de toenmalige burgemeester van Alkmaar bij de oplevering van het AZ-stadion in 2006 voor schijnveiligheid door te tekenen voor de veiligheid van de constructie. "Maar er werd niet feitelijk geïnspecteerd of het stadion veilig was." De OVV raadt het ministerie dan ook aan een wettelijke verplichting tot periodieke inspectie te overwegen.

Dat zegt hij in het programma Spitstijd op NH Radio. Eerder vandaag publiceerde de OVV een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat het stadiondak tijdens een storm op 10 augustus vorig jaar kon instorten omdat het bouwkundig toezicht tekortschoot . De OVV benadrukt dat de eigenaar van het stadion - de club AZ - voor dat toezicht verantwoordelijk was en is, maar dat die verantwoordelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

Volgens Dijsselbloem is het - ruim een jaar na dato - 'niet goed geregeld'. "De eigenaar heeft een zorgplicht, en zou erop moeten toezien dat het gebouw nog steeds veilig is. Je zou verwachten dat een eigenaar regelmatig deskundige inspecties laat uitvoeren. Dat is niet geregeld", verwijst de voormalig minister naar het hiaat in de wet- en regelgeving.

"Het gekke is dat de KNVB een veiligheidsverklaring hanteerde. Onderdeel daarvan was ook de constructieve veiligheid. De burgemeesters van de steden waar betaald voetbal plaatsvindt, moeten daar ook voor tekenen", legt Dijsselbloem uit waar de schoen wringt. "Die handtekening werd geplaatst, en daarmee werd een vorm van schijnveiligheid gecreëerd."

'Regulier onderhoud' gebeurde wel, benadrukt hij. "En dan werd er ook gekeken naar de stand van het onderhoud. Maar om dit te onderkennen en het risico ervan in te zien, moet je met constructeurs - erkende deskundigen - een grondige inspectie van het gebouw doen. Dat is niet gebeurd, en wordt ook nergens verplicht of geregeld."

Burgemeesters nu buitenspel

Volgens Dijsselbloem is 'het systeem' waarbij burgemeesters moeten tekenen voor de veiligheid van een stadion inmiddels 'van tafel'. "De KNVB heeft een protocol uitgewerkt, waarin ze heel precies, ten behoeve van de clubs, uitschrijven waar je op moet letten, wat er aan inspectie moet gebeuren. De burgemeester heeft daar geen rol meer in."

Toch zet de voorzitter zijn vraagtekens bij het huidige systeem, vanwege de vrijblijvendheid. "Dat protocol is behulpzaam, want dat is veel duidelijker. Maar het is niet verplicht. Wij zeggen: regel dat. Op korte termijn voor voetbalstadions, want dat ligt er al. En op langere termijn voor alle publieksgebouwen in Nederland. Niet langer een handtekening van de burgemeester, maar echt toezicht van de gemeente of de inspecties door erkende deskundigen hebben plaatsgevonden."

"Onze aanbeveling is daarom om zo snel mogelijk - bijvoorbeeld met het protocol van de KNVB in de hand van start te gaan - en vervolgens zo snel mogelijk in de wet te regelen voor alle publieksgebouwen in Nederland, waar grote groepen mensen zich veilig wanen, die periodieke keuring verplicht te stellen."