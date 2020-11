Deze Naarder straat slaat de kerstversiering dit jaar over: vorig jaar ging het flink mis

De steigers die een jaar later nog altijd tegen het huis aan staan, zijn een stille herinnering aan het voorval van een jaar geleden. Toen werden met een hoogwerker staalkabels gespannen, waar de kerstverlichting later aangehangen zou moeten worden.

Jaar later nog altijd schade

Een jaar later is dat dus nog altijd niet opgelost, al stelt de bewoner van het huis dat dat er wel aan zit te komen. Hij spreekt van een hoofdpijndossier.

Na lang getouwtrek tussen verschillende betrokkenen, zoals de gemeente en de aannemer, hoopt hij de steigers voor zijn huis nog dit jaar kwijt te zijn. "De aansprakelijkheidsverzekering, gemeente Gooise Meren en ik staan nu eindelijk met de neuzen dezelfde kant op, dus hopelijk is het zo snel mogelijk afgerond", laat hij weten aan NH Nieuws. Daarna moet het herstel kunnen beginnen.

Kerstlampjes

Maar ook al gaan de steigers misschien snel weg, de kerstlampjes keren zeker dit jaar niet terug. De gedupeerde bewoner vertelt dat veel van zijn buren erg zijn geschrokken van het voorval vorig jaar en dat de straat erg huiverig is geworden. Veel buren willen daarom geen toestemming meer geven voor de lampjes. Een andere buurtbewoner wil juist dat de gemeente actie gaat ondernemen, waardoor ze misschien voor kerst nog verlichting in hun straat kunnen hebben. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag.