Onderzoeksraad: constructiefouten AZ-stadion bleven onopgemerkt door gebrek aan controle

ALKMAAR - De constructiefouten die ertoe leidden dat het dak van het AZ-stadion in de zomer van 2019 instortte, bleven onopgemerkt omdat er niet genoeg bouwkundig toezicht was. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport dat vandaag gepubliceerd is. Volgens de OVV zijn gebouweigenaren verantwoordelijk voor de veiligheid, maar is controle daarop niet wettelijk vastgelegd.

ANP/DutchPhoto

Volgens de OVV is er onvoldoende zicht op de veiligheid van de constructie van dit soort gebouwen met een 'grote publieke functie', als ze eenmaal in gebruik zijn. In het rapport verwijst de OVV onder andere naar de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport (2017), het ingestorte dak van de Grolsch Veste in Enschede (2011) en de ingestorte betonvloer van de B-tower in Rotterdam (2010). De Onderzoeksraad verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken om eigenaren van publiek toegankelijke gebouwen wettelijk te verplichten om regelmatig onderzoek te doen naar de bouwkundige constructie van hun gebouw.

Op zaterdag 10 augustus 2019 stort tijdens een zomerstorm een deel van het dak van het AZ-stadion in. Het gaat om het dak boven de Molenaarstribune, tegenover de hoofdingang. Het stadion was leeg op dat moment, en er vielen geen gewonden. Uit het eerste verkennende onderzoek van de OVV blijkt dat falende lasverbindingen de oorzaak zijn. Ook dreigt er acuut instortingsgevaar voor het resterende dak. Onderzoek in opdracht van AZ bevestigt de slechte bouwkundige staat van het stadion, dat in 2006 werd opgeleverd. 'Lassen die te dun waren, ontwerpfouten, neerwaartse windbelasting en zwakke plekken door eerdere stormen', stelt Royal HaskoningDHV. De Onderzoeksraad besluit tien dagen na het instorten dat het een uitgebreid onderzoek instelt naar wat er gebeurd is.

Uit het onderzoek is gebleken dat de stalen dakconstructie al bij de oplevering niet voldeed aan de bouwkundige eisen. Het dak kon uiteindelijk instorten doordat er een scheur in de las ontstond. Verder laat de OVV weten dat er sinds de oplevering van het stadion nooit een bouwcontrole van de dakspanten is geweest. Hierdoor is het nooit opgevallen dat de scheur in de las was ontstaan.

AZ was als gebouweigenaar verantwoordelijk voor de constructie. Toch zet de OVV daar in het rapport verschillende kanttekeningen bij, onder andere door voorbeelden erbij te halen van andere constructies die zijn ingestort. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV, zegt dan ook dat er een verplichte controle moet komen. "Gegeven het opvallend grote aantal instortingen is een verplichte periodieke keuring van grotere gebouwen naar het oordeel van de Onderzoeksraad noodzakelijk", aldus Dijsselbloem. "Bezoekers van een publiek gebouw moeten kunnen rekenen op de veiligheid van het gebouw. Dat vergt van gebouweigenaren dat zij alert zijn op de constructieve veiligheid van hun gebouw."