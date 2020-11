Hilversummer en Bussumer veroordeeld voor witwassen van tienduizenden euro's

De twee mannen werden begin augustus aangehouden in Bussum. De politie kreeg de Hilversummer in het oog toen ze hem zagen bij een verkeerscontrole. Zijn auto stond geregistreerd als verdacht.

De politie zag hoe de Hilversummer in Bussum een steeg achter een appartementencomplex aan de Spiegelstraat inliep en een paar minuten later met een grote tas weer de auto in stapte. Toen de politie de auto doorzocht zagen ze dat de tas gevuld was met 200.000 euro.

Nog eens 85.000 euro

Nadat de Hilversummer werd aangehouden, besloot de politie ook het appartement te doorzoeken. Daar vonden ze nog eens 85.000 euro, waarop de Bussumer ook werd aangehouden.

De officier van justitie eiste twee weken geleden nog voor allebei de mannen 14 maanden cel. De celstraf voor de Hilversummer is lager, omdat de rechtbank de man niet schuldig acht aan het witwassen van de 85.000 euro.