André van Duin rouwt om Mevrouw de Bok: "Hoeveel verdriet ken een mens hebben?"

Het is 1975 als Van Gorp voor het eerst haar opwachting maakt in Van Duins revue. In de jaren die volgen zou ze talloze typetjes spelen, maar haar bekendste rol was toch wel die van Mevrouw de Bok, een ouderwetse dame die met haar ouderwetse echtgenoot Meneer de Bok (Van Duin) allerlei avonturen beleefde.

Een klik was er meteen, vertelt Van Duin in het programma Spitstijd op NH Radio. "Maar dat was ook niet moeilijk hoor, want Cor was een toegankelijk vrouwtje, heel goedlachs en ontzettend gezellig. Er gebeurde altijd wat met Cor, er ging altijd wat mis. Eigelijk zoals het op de bühne was, zo was het in haar privéleven ook."

'Honderdmiljoen keer herhaald'

De typetjes Meneer en Mevrouw de Bok zagen het levenslicht dankzij het toeval, net als zijn carnavalsliedjes, vertelt Van Duin. "Die ontstonden gewoon. We hadden twee typetjes nodig en we gingen dat doen." Bekendste scène is zonder twijfel die waarin Meneer de Bok Mevrouw de Bok in de vijver duwt. "Die is wel honderdmiljoen keer herhaald. Dat is al bij alle mensen blijven hangen."