Pak an doen aflevering 12 / What a waste of plastic

Beth Massa is een echte ondernemer. Geboren aan de andere kant van de oceaan in Amerika, maar inmiddels woont ze al jaren in Amsterdam. Samen met haar man Michael is ze Ozarka gestart. Een bedrijf dat volgens een retoursysteem etensbakjes verstrekt aan cateraars en restaurants.

Quote "Ik ben niet bang om te falen" Beth Massa, ondernemer

De groeiende berg afvalplastic baart haar zorgen. "Ik leerde over de plasticvervuiling en ik voelde de morele plicht om dat aan te pakken. Daarom heb ik mijn baan opgezegd en ben ik dit bedrijf begonnen", aldus de kersverse ondernemer. Het bedrijf biedt een alternatief voor de plastic wegwerpbakjes waarin etenswaren worden verpakt .



In Oostzaan heeft het stel een bedrijfsruimte gehuurd die inmiddels vol staat met dozen vol kunststof bakjes. Deze bakjes levert Ozarka aan cateraars en restaurants die er hun maaltijden in verpakken. De lege bakjes worden verzameld en komen terug in Oostzaan waar ze zorgvuldig schoongemaakt worden. En daarna zijn ze klaar voor eindeloos hergebruik.

Quote "Het systeem werkt al jaren tot volle tevredenheid met statiegeldflessen, dus waarom kan dat dan niet met etenswaren ?" Beth Massa, ondernemer

Ze hoopt hiermee de wereld te verbeteren maar heeft inmiddels wel geleerd klein te beginnen. Dat is lastig voor een Amerikaan, maar als je klein begint ben je flexibel om het 'concept' bij te sturen. Retoursysteem Zeker in een tijd waarbij restaurants met bezorgmaaltijden proberen het hoofd boven water te houden, heeft het retoursysteem kans van slagen. Natuurlijk bestaat de kans dat het idee niet aanslaat, maar angst is een slechte raadgever. Beth en Michael zijn overtuigd en ook de eerste klanten zijn tevreden.

Bruck Goede, van cateraar 'Van het land', is enthousiast over de maaltijdbakjes. Hij verzorgt gezonde lunches voor bedrijven en met de retourbakjes wordt dat nu ook een stuk beter voor het milieu. "Mijn klanten vroegen om een alternatief voor de wegwerpverpakkingen, en dat heb ik nu gevonden", aldus Bruck. "Hygiëne is belangrijk en daar zorgt Ozarka nu voor."



Voor Beth en Michael is het rustige kantoorleven voorlopig passé en is het een kwestie van aanpakken en handen uit de mouwen. "Als je de wereld wilt verbeteren, moet je bij jezelf beginnen en dan is er geen tijd om bang te zijn."