Pak an doen 12 / Mr. Beetle

Na de geboorte van haar kinderen zag Astrid Oversier haar huis volstromen met baby- en kinderspullen. Haar huis begon steeds meer op een opslagplaats te lijken want veel spullen zoals wandelwagens en bedjes nemen veel plaats in en heb je maar korte tijd nodig. Ze dacht: dat moet beter kunnen! En korte tijd later was Mr Beetle geboren.

Mr Beetle is een verhuurplatform voor allerlei babyspullen. Wiegjes, kinderledikantjes, boxen! Waarom allemaal nieuw kopen als jet het ook zou kunnen huren? Astrid: "In een tijd dat we leren dat gebruik belangrijker is dan bezit, moet het mogelijk zijn om al die kinderspullen tijdelijk te huren. Bovendien is huren veel duurzamer dan steeds nieuw kopen. Want kwalitatief goede spullen gaan lang mee."

De afgelopen drie jaar dat Astrid nu zelfstandig ondernemer is, zijn vooral gebruikt om het idee bij te vijlen. Van ruwe diamant naar een werkbaar idee waar natuurlijk ook een boterham mee te verdienen is. Het idee om ook speelgoed te verhuren heeft ze laten varen en ze richt zich nu voornamelijk op spullen die jonge gezinnen de eerste jaren nodig hebben.



Het spaargeld is geïnvesteerd in bedjes, 'co-sleepers' en boxen. Gelukkig is het meeste verhuurd waardoor haar huis niet alsnog een opslagplaats is geworden. Maar voor verdere groei en uitrol van het idee vertelt ze dat ze een sterke partner nodig heeft.



De afgelopen jaren heeft ze zelf de spullen gehaald, gebracht een schoongemaakt maar het is niet de bedoeling dat dat zo blijft. In gedachten ziet Astrid een club bevlogen medewerkers dit werk dagelijks doen. En met een kapitaalsterkte partner moet het volgens haar lukken om er een succes van te maken.